IJMUIDEN 15 september 2017, 13:00

Het nieuwe, door leerlingen gebouwde opleidingsschip van het Maritiem College in IJmuiden en de Maritieme Academie Harlingen is donderdag 14 september in IJmuiden gedoopt. De Union komt van scheepswerf De Chinook, die in 2016 door brand werd verwoest.