Met twee duimen omhoog geeft de matroos aan dat hij de opdracht van de containercontroleur van CCT in Moerdijk heeft begrepen. Maar even later raakt hij bekneld onder een container en overlijdt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wijt zijn dood aan gebrekkige communicatie en commerciële tijdsdruk.