BLN-directeur verbiedt verspreiding Schuttevaer op congres Facebook

Twitter

Email OOSTZAAN 9 juni 2017, 07:00

De openingskop ‘BLN morrelt aan BVB’ in Schuttevaer was volgens directeur Hester Duursema van Koninklijke BLN-Schuttevaer ongewenst. Daarom verbood zij donderdag 8 juni de verspreiding van de gedrukte krant voorafgaand aan het 168e Schuttevaercongres in Oostzaan.

1 / 1 Voorpagina van de verboden Schuttevaer op het jaarcongres van Koninklijke BLN-Schuttevaer Voorpagina van de verboden Schuttevaer op het jaarcongres van Koninklijke BLN-Schuttevaer

In het artikel ‘BLN morrelt aan BVB’ zoekt hoofdredacteur Dirk van der Meulen uitleg bij Duursema’s brief ‘Externe PR’ waarover in de algemene ledenvergadering van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer vrijdagmorgen 9 juni een peiling wordt gehouden. Die gaat volgens Duursema alleen over het terughalen van de eigen PR, maar voorzitter Annette Augustijn vermoedt een adder onder het gras. In het artikel wordt de vraag gesteld: ‘Wil BLN-Schuttevaer de binnenvaartpromotie, waar het BVB in 1989 voor is opgericht, voortaan zelf doen?’

Van der Meulen noemde haar besluit ‘een unicum in het 129-jarige bestaan van de krant’, omdat Schuttevaerders die sinds mensenheugenis kregen aangeboden bij hun eerste kop koffie op het congres. Schuttevaer is als vakblad journalistiek onafhankelijk is van de gelijknamige nautische-technische belangenorganisatie voor de binnenvaart. In de congreskrant werd wel vaker kritisch geschreven over het reilen en zeilen van de vereniging. En anders de week daarop wel als leden zich tijdens het congres kritisch uitlieten over het bestuurlijk handelen.

Open voor alle BLN’ers

De hoofdredacteur borg de 150 ‘besmette’ kranten weg en besloot het omstreden voorpagina-artikel ‘ De hoofdredacteur borg de 150 ‘besmette’ kranten weg en besloot het omstreden voorpagina-artikel ‘ BLN mortelt aan BVB ’ voor alle BLN-leden en andere geïnteresseerden openlijk leesbaar te maken op de website. Daar is ook het opiniestuk ‘ Binnenvaartpromotie door BLN kost geld, invloed en slagkracht ’ van BVB-voorzitter Annette Augustijn te vinden. Reageren is op beide artikelen mogelijk.

Intussen publiceerde De Binnenvaartkrant naar aanleiding van Duursema’s brief een artikel onder de kop ‘ BLN wil werk BVB overnemen ’. Daarin zegt voorzitter Paul Goris van de (andere) brancheorganisatie CBRB : 'BLN heeft natuurlijk het recht om de leden om een mening te vragen en draagvlak te zoeken voor het beleid. Dat is prima. Net als wij hebben zij behoefte aan communicatie met de pers, en je wilt je eigen leden laten zien wat je doet. Dat doe je via de sociale media en andere media. Daar is niets mis mee.

'Als je het hebt over voorlichting richting landelijke media, publiek, verladers en bijvoorbeeld jongeren over de branche, dan is het een goede zaak om dat met een brede branchevertegenwoordiging te doen. Dat BLN dat ook naar zich toe wil trekken is een onverstandige zet.’