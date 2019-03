Schuttevaer Premium Schuttevaer Motoren: John Deere doet geen moeite voor Stage V Facebook

Twitter

Email Ravenstein 31 maart 2019, 10:00

Motorenfabrikant John Deere lijkt niet van plan om zelf maritieme motoren voor de Europese binnenvaartmarkt EU Stage V te certificeren. Dat stelde sales engineer Admar Verschoor van NPS Diesel in Ravenstein op de in februari gehouden Boot Holland Beurs in Leeuwarden.