Drone van Airbus brengt pakketjes aan boord

Twitter

Singapore 22 maart 2019, 13:00

Een kratje bier kan er nog niet mee aan boord worden gezet (te zwaar) maar een paar sloffen sigaretten voor de bemanning die zonder rookwaar is komen te zitten moet geen probleem zijn. Airbus is onlangs begonnen met een proef waarbij pakjes vanaf de kant met een drone op een schip worden bezorgd. De eerste 'shore-to-ship delivery flight' had plaats in Singapore.