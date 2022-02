Als het werkt: Boomstammen lossen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 13 februari 2022, 09:00

Omdat het hier besproken type schip in Nederland niet voorkomt, bestaat er ook geen erkende vertaling van de originele naam ‘log-barge’. ‘Log’ is een boomstam en ‘barge’ een binnenschip, dus ‘boomstambinnenschip’ komt in ieder geval in de buurt. Het is één van de moeilijkste schepen om te varen, of liever gezegd, om te lossen, want dat gaat er wel heel bijzonder aantoe.

1 / 1 Een logbarge met een sleepboot ervoor (en eentje erachter die moeilijker is te zien) op het moment dat de torenhoge deklading van boomstammen door de slagzij in het water verdwijnt. Een logbarge met een sleepboot ervoor (en eentje erachter die moeilijker is te zien) op het moment dat de torenhoge deklading van boomstammen door de slagzij in het water verdwijnt.

(Jaap Gestman Gerardts)