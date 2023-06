Oude Eben Haezer voldoet nog prima

Grote kans dat Van Buren met zijn schip het eeuwfeest mag vieren. Diep in zijn hart zou hij graag nog een jonger schip kopen, maar daar lijkt het niet van te gaan komen. ‘Ik heb daar vrede mee. Ik heb mijn schip vrij. Als ik een keer een weekje stillig, kan dat gewoon. Probleem bij verkoop van oudere schepen is dat de banken geen krediet meer verstrekken. Terwijl een startende ondernemer met dit schip toch echt leuk geld zou kunnen verdienen.’

Nieuwe motor

Van Buren denkt er wel over om over twee of drie jaar een nieuwe motor aan te schaffen. Subsidie heeft hij niet aangevraagd voor de aanschaf, toch verwacht hij wel dat zo’n nieuwe motor een behapbare investering is. ‘Waterstof gaat het zeker niet worden, dan moet je echt alles vervangen. Ik ben toch meer van de dieselgeneratie. Daar ben ik groot mee geworden.’

Vergroening leidt volgens Van Buren nog niet tot hogere vrachtprijzen. De bonus van een iets lager havengeldtarief zet voor hem geen zoden aan de dijk. ‘Ik betaal hooguit 7000 euro per jaar. Daar is echt geen winst te halen.’

Geen piekijzer

De Eben Haezer vaart veel naar de Noord-Duitse kanalen richting Maagdenburg met kunstmest, houtsnippers of veevoer. In 2005 maakte hij de overstap vanuit de zand- en grindvaart, omdat die markt was ingezakt. ‘Ik vaar alles, als het maar geen piekijzer is. Als je dan met een bobcat over de houten vloer rijdt, kun je zo je planken vernieuwen.’

In Noord-Duitsland ziet hij vooral nog veel gezinnen aan boord van de schepen. Zelf vaart hij sinds twee jaar met de Filipijnse matroos Clifford Dolor (36), waar hij zeer tevreden over is.

Gezin aan wal

Zijn vrouw Gesine Othmer (46) en zoon Hannes (7) wonen sinds twee jaar aan de wal in Schoonhoven. ‘We wisten zeker dat we onze zoon niet naar het internaat wilde sturen, dat konden we echt niet over ons hart verkrijgen. Ik heb zelf ook nooit op een internaat gezeten, omdat mijn vader toen voor de zandhandel in Bergambacht altijd dagreisjes maakte. In 2019 hebben we een huis gekocht in Schoonhoven, dat hebben we eerst opgeknapt, totdat Hannes naar school moest.’

Van Buren heeft destijds nog wel gedacht aan een baan aan de wal, maar vanwege de verdiensten koos hij toch voor de binnenvaart. ‘Als ik nu nog een paar jaar blijf varen, heb ik mijn huis ook afgelost. Ik heb vroeger op de HTS autotechniek gezeten, maar koos toch voor de binnenvaart. Ik merk nu vooral dat de talenkennis die ik daar opgedaan heb handig is. Mijn vrouw is een Duitse, onze zoon is ook tweetalig opgevoed. Dat was op school eerst nog wat lastig, maar nu gaat het goed.’

In de vakanties varen zijn vrouw en zoon regelmatig mee. Deze zomer is het wat lastig omdat Hannes op zwemles zit. ‘Varen zonder je vrouw is toch apart. Ik zorg nu zelf voor mijn eten, maar ik mis soms de aanspraak. Maar via de telefoon of videocall heb je toch gemakkelijk contact. Als ik voor een reis ver in Duitsland lig, blijf ik soms een weekend aan boord. Hannover is voor mij de grens, maar dat is echt niet vaker dan een paar keer per jaar.’ Sinds zijn vrouw aan de wal woont, is voor schipper Van Buren thuis vooral waar zijn gezin is.

Onzinnige regels

De grootste verandering in het werk in de ruim 30 jaar dat hij nu in de binnenvaart zijn brood verdient is volgens Van Buren de toegenomen regelgeving. Hij noemt als eerste ergernis de vaartijden. ‘Toen ik met mijn vader op een 67-meterschip voer, mochten we 16 uur per dag varen. Nu is mijn schip 13 meter langer en mag het twee uur minder. Die 13 meter maakt ons echt niet extra moe. Wie heeft dat verzonnen’, vraagt hij zich oprecht af. Ook sommige CCR-eisen zijn volgens hem onzinnig. Hij vraagt zich af hoe zijn schip uit 1926 ooit aan nieuwbouweisen kan voldoen. Overbodige regels die hij noemt zijn onder meer de plafondhoogte in de woning en de eis dat je om je bed heen moet kunnen lopen. ‘Dat betekent dat ik alles opnieuw moet intimmeren, terwijl we hier al bijna 100 jaar mee varen.’

Tijdens de keuring vorig jaar voldeed zijn schip in de woning in elk geval wel aan alle geluidseisen. En schipper is en blijft voor hem een mooi beroep. ‘Als je iedere morgen de wereld wakker ziet worden met de zonsopkomst en die mist zo half over het land, daar geniet ik altijd van.’

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Eben Haezer

Tonnage: 1475

Afmetingen: 80 x 9,45 meter

Bouwjaar: 1926

Thuishaven: Schoonhoven

Schipper: Koos van Buren

FOTO

Sinds zijn vrouw en zoon in Schoonhoven aan de wal wonen, vaart schipper Koos van buren met de Filipijnse matroos Clifford Dolor, waar hij zeer tevreden mee is. Foto Hannie Visser-Kieboom

Lees ook: