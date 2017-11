Schuttevaer Premium Is de Noordborg nog te redden? Facebook

Email Ridderkerk 27 november 2017, 11:00

Ze is 55 jaar oud en de tand des tijds heeft aan haar geknaagd. Ze wekt emoties op, waarbij bewondering en afgrijzen elkaar afwisselen. Voor de een is ze een gouwe ouwe, voor de ander een wrak. Het geldt allemaal voor de kustvaarder Noordborg, te water gelaten in 1962 en al 12 jaar onderwerp van gesprek op het Kustvaartforum met als onderwerp ‘Red de Noordborg'. ‘Zet de warme sleutel er maar op', zegt de een. ‘Laten we dit stuk maritiem erfgoed behouden', roept de ander.