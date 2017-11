Schuttevaer Premium Damen levert nog drie snelle ferries voor Antwerpen Facebook

ROTTERDAM 8 november 2017, 14:00

Aqualiner, de veerdienstonderneming op de Schelde in Antwerpen, heeft bij Damen nog drie boten van het type Waterbus 2407 besteld. Het contract daarvoor werd dinsdag 7 november, de openingsdag van Europort, getekend op de stand van Damen.

De eerste Antwerpse Damen-waterbus, de Aqua Diamond, werd 30 juni gedoopt. De snelle ferry is nu enkele maanden actief op de verbinding tussen het centrum van Antwerpen en het zuidelijk deel van de stad. Aan boord van de lichtgewicht composietboot is ruimte voor 100 passagiers bij een topsnelheid van 21 knopen. Ook voor de nieuwe boten geldt dat ze worden gebouwd op de Damen-werf in Antalya (Turkije). De drie bestelde boten worden volgend jaar geleverd, met de mogelijkheid van vervolgorders.

Aqualiner heeft in Nederland al langer ervaring met Damen-boten. De eerste, een River Runner 150, kwam in 1999 in de vaart. Inmiddels is de vloot tot acht Damen ferries gegroeid, allemaal varend in de regio Rotterdam.

‘De samenwerking met Damen is goed en de ferry blijkt heel betrouwbaar', zei Aqualiner-directeur Gerbrand Schutten bij de ondertekening van het vervolgcontract voor de Waterbus 2407. Met hem tekenden zijn mededirecteur Maurice Swets, de financieel directeur van Aqualiner Dimitri Romijn, commercieel directeur Arnout Damen en sales manager Jelle Meindertsma van Damen.

Met de ingebruikname van de drie extra ferries wordt niet alleen het zuidelijk maar ook het noordelijk deel van Antwerpen bediend in een halfuursdienst. (DvdM)