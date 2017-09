Schuttevaer Premium Meyer voert investeringen Turku fors op Facebook

TURKU 24 september 2017, 19:00

De Meyer Werft gaat fors investeren in zijn werf in het Finse Turku. De oorspronkelijke investering van 75 miljoen euro die tot begin 2019 was gepland, wordt verhoogd naar 185 miljoen euro.