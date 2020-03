Schuttevaer Premium GSK Brokers: Onzekerheden domineren tweedehands-schepenmarkt Facebook

Twitter

Email Antwerpen 17 maart 2020, 16:48

De handel in tweedehands binnenvaartschepen vertraagt momenteel. Dat is onder meer het gevolg van grote onzekerheden over de verduurzaming van de binnenvaart, zegt directeur Gino Debruyne van GSK Brokers in Antwerpen.