Schuttevaer Premium Hersteld vertrouwen jaagt nieuwbouw binnenvaart aan Facebook

Twitter

Email WERKENDAM 26 juni 2019, 18:05

De orderdroogte in de binnenvaart lijkt voorbij. Jaren op voorraad liggende casco’s zijn verkocht en afgebouwd, in Oost-Europa worden weer volop casco’s besteld en gebouwd en ook in Nederland wordt gebouwd. Als klap op de vuurpijl is, voor het eerst in jaren, een zware-ladingschip vol casco’s onderweg uit China.