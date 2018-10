Schuttevaer Premium Amerikaanse bergings- en Deense subseacontracten voor Boskalis Facebook

PAPENDRECHT 8 oktober 2018, 17:11

Begin oktober heeft Boskalis enkele bijzondere contracten weten te verwerven. Hiervoor zal via dochter Smit Salvage de US Navy wereldwijd bij sleep- en bergingswerk worden ondersteund en gaat het duikondersteuningsvaartuig Boka Atlantis voor Total E&P Denmark specialistische duikwerk uitvoeren in het Tyra-veld in de Deense sector van de Noordzee.