Coastal Challenger voor onderhoud naar thuishaven

SCHEVENINGEN 13 augustus 2021, 07:00

De Coastal Challenger van Acta Marine is, na twee dagen verwaaid te hebben gelegen in Scheveningen, maandagavond 9 augustus gearriveerd in thuishaven Den Helder. Daar zal het 37 meter lange ultra-shallow-draft-support-vaartuig een onderhoudsbeurt ondergaan in afwachting van een nieuwe opdracht.