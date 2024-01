Rederij Wagenborg heeft het offshoreschip Kroonborg uitgerust met een walstroomaansluiting. Dat gebeurde in samenwerking met NAM/Shell UK en met steun van de provincie Noord-Holland.

Het walstroomsysteem is ontwikkeld door Eekels Technology. Tegelijkertijd werken de havens van Den Helder, Harlingen en Groningen aan een project om de zeevaart tijdens havenbedrijf avens van groene stroom te voorzien. Vorig jaar is onder meer een walstroomgenerator op waterstof in gebruik genomen.

Lees ook: EasyMax Amalia van Wagenborg begint aan eerste reis Lees ook: Boskalis neemt walstroomvoorziening Waalhaven in gebruik