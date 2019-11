Schuttevaer Premium Deme en partner doen goede zaken in Taiwan Facebook

Twitter

TAIPEI 24 november 2019, 13:58

Het samenwerkingsverband CDWE, eind 2017 opgericht door de Belgische Deme-dochter GeoSea en CSBC Corporation uit Taiwan, heeft opnieuw een transport- en installatiecontract in de wacht gesleept. Dit is in korte tijd al het derde contract voor het uitvoeren van specialistisch werk ten behoeve van de Taiwanese windenergiesector.