Oude Deutz schoner dan CCR2

Kielzog

De Deutz van 800 pk in de Watna gaat al 60 jaar mee en is volgens schipper Harrie van Laak (70) onverwoestbaar en bovenal zuinig in gebruik. Nadeel is dat er geen onderdelen meer van worden gemaakt. Harrie en zijn broer Léon (65) varen al sinds 1989 op de Watna.