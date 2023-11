Ad van Zanten: drijvende kracht achter de rubriek Rivieren, Kanalen & Meren

Afscheidsinterview RKM

De rubriek Rivieren, Kanalen & Meren (RKM) op de scheepsbouwpagina van Schuttevaer is na ruim 25 jaar gestopt. Samensteller Ad van Zanten is 79 en wil het rustiger aan doen. Lange tijd hield hij de lezers samen met Wim van Heck op de hoogte van vlootmutaties in de binnenvaart. Na diens overlijden zette hij de rubriek zonder Wim’s hulp voort. De redactie is Ad veel dank verschuldigd. Zijn rubriek was graag gelezen en eigenlijk onmisbaar. Schuttevaer sprak met hem over zijn passie voor de scheepvaart.