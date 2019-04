Schuttevaer Premium Deventer sluisdeuren altijd al sterk genoeg Facebook

DEVENTER 13 april 2019, 13:18

De deuren van de Prins Bernhardsluis in Deventer zijn sterk genoeg en kunnen zelfs bij NAP +0,45 meter nog schutten. Achteraf was de maandenlange stremming in de zomer van 2018 dus nergens voor nodig. Dat blijkt volgens de gemeente Deventer uit ‘aanvullend onderzoek op basis van actuele inzichten’.