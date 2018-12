Schuttevaer Premium ‘Het is hier knap waardeloos’ Facebook

Herbrum 21 december 2018, 13:00

‘En, hoe is het op de Duitse kanalen’, is de openingsvraag aan Piet en Adrie Romijn op een grauwe novembermorgen aan boord van de Alm, onderweg met een lading stalen balken van Peine naar Drachten. ‘Knap waardeloos’, is de eerste korte reactie, die vervolgens breed wordt uitgediept. Uitdiepen is aan het eind van het traject dat Schuttevaer meevaart het laatste punt dat wordt besproken.