De Combi Terminal Twente in Hengelo heeft in hoger beroep een zaak over havengeld gewonnen van de gemeente Hengelo. Dat levert de terminal een flinke jaarlijkse meevaller op. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zegt in een reactie dat er wellicht nog meer te besparen valt met een betere havengeldgrondslag.