De uitbouw van de Prinses Beatrixsluis met een extra kolk eind dit jaar levert de binnenvaart nu alvast 11 extra ligplaatsen op. De binnenvaarttankschepen Zennestroom en Commander meerden 18 april als eerste af aan de ‘Peter-palen'. Zo worden de hogere palen genoemd op voorstel van de Utrechtse afdelingsvoorzitter Anné Middendorp van Koninklijke BLN-Schuttevaer, die lovend is over de samenwerking met Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk.

Verbreding Lekkanaal voor derde kolk levert 11 extra ligplaatsen oP

BLN-Schuttevaer roemt samenwerking

Door Dirk van der Meulen

De extra ligplaatsen in het 40 meter verbrede, 600 meter lange meest noordelijke deel van het Lekkanaal werden op nadrukkelijke wens van BLN-Schuttevaer opgenomen in de plannen. Voor de openingsceremonie verwijderde het kraanschip Progress de laatste gele boeien om de afmeerlocatie vrij te maken voor de 110 meter lange Zennestroom en de 135-meter Commander. Directeur Ype Heijsman van Rijkswaterstaat Midden-Nederland verwelkomde de schippers Bennie Kiers en Remko Meeusen op de nieuwe oever met de boodschap dat het zandpad nog wordt geasfalteerd en voor beiden bloemen met een oorkonde op naam.

Eerste oplevering

‘Nog maar een jaar en zeven maanden geleden, zag het er hier anders uit', zei Heijsman. ‘In september 2016 begon Sas van Vreeswijk aan de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde kolk voor de Prinses Beatrixsluis. Ik ben er trots op dat we vandaag hier samen met Sas van Vreeswijk en Koninklijke BLN-Schuttevaer een eerste oplevering van dit mooie project mogen vieren.'

Het Lekkanaal ten noorden van de sluis wordt maximaal 90 meter breder. Sas van Vreeswijk gebruikte 1220 damwandplanken om de 1720 meter lange nieuwe oever te creëren.

De ligplaatsen in het Lekkanaal zijn van oudsher populair onder binnenvaartschippers. Schuttevaer-voorzitter Anné Middendorp keek verheugd toe bij het afmeren. ‘Als Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn wij tot nu toe bijzonder blij met de communicatie en samenwerking met RWS en aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk. Er wordt zeer constructief samengewerkt en we staan open voor elkaars belangen.'

Schaalvergroting

Middendorp wees in dat verband op de snelle schaalvergroting in de binnenvaart, met de (enkelwandige) Zennestroom als oude standaardmaat en de (dubbelwandige) Commander als nieuwe standaard. Hij memoreerde een Schuttevaer-vergadering enkele jaren geleden, waar Peter van Walsum als één van de leden pleitte voor hogere palen. Vervolgens ging Peter Meeusen (‘de wat oudere uitvoering van ons bestuurslid kapitein Remko') met foto's de boer op en was het oud-voorzitter Peter de Jonge die het idee inbracht bij de eerste bijeenkomst van de projectgroep.

‘De hoge afmeerpalen op de wachtplaats voor de sluis, speciaal bedoeld voor de nieuwe generatie schepen met een hoogte van wel zeven meter, waren in eerste instantie niet voorzien, maar zijn op ons verzoek gerealiseerd. Vanwege het hoge Peter-gehalte stel ik voor ze Peter-palen te noemen', zei Middendorp tot genoegen van de omstanders.

‘Het is fantastisch dat dit deel nu al klaar is. Ik kijk uit naar de ingebruikname van de derde kolk en voortzetting van deze samenwerking voor minstens 27 jaar!' Dat is de periode waarin aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk ook voor het onderhoud heeft getekend.

Op schema

Het project loopt goed op schema, naar verwachting is de derde kolk eind dit jaar gereed. De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam.