Opnieuw zijn Nederlandse baggeraars erin geslaagd nieuwe projecten binnen te halen en een bijzonder project af te ronden. Zo gaat Boskalis met Van Hattum en Blankevoort kademuren en een steiger in Rotterdam aanleggen en moet Boskalis in Zuid-Amerika het Martin Garcia-kanaal gaan uitbaggeren. Van Oord heeft op haar beurt zojuist met succes een 72 kilometer lang kanaal in de Kaspische Zee uitgediept.

1 / 1 Artist's impression van de nieuwe HES terminal in de Rotterdamse haven. (Afbeelding: Boskalis) Artist's impression van de nieuwe HES terminal in de Rotterdamse haven. (Afbeelding: Boskalis)

Vlak voor de jaarwisseling werd bekend gemaakt dat Boskalis in consortium met Van Hattum en Blankevoort en Mobilis door Havenbedrijf Rotterdam is gecontracteerd voor de aanleg van kademuren en een steiger en aanverwante werkzaamheden voor een nieuw te bouwen tankterminal in de Rotterdamse haven. Het gaat om een 1200 meter lange kademuur waaraan zeeschepen kunnen afmeren, een 1100 meter lange kademuur voor binnenvaartschepen en een 350 meter lange steiger met vier ligplaatsen.

Daarnaast moet ook oever- en bodembeschermingswerk worden uitgevoerd. De faciliteiten worden onderdeel van een opslagterminal voor olieproducten die voor HES International wordt aangelegd. Het contract voor het consortium heeft een waarde van 100 miljoen euro, met een Boskalis-aandeel van 34 miljoen. Het project gaat binnenkort van start en dient eind 2019 te zijn afgerond.

Martin Garcia-kanaal

Verder van huis, in Uruguay, gaat Boskalis de komende vijf jaar in het Martin Garcia-kanaal onderhoudswerk uitvoeren. Dit kanaal ligt tussen Argentinië en Uruguay in het noordelijke deel van de 50 kilometer brede monding van de Rio de la Plata. Naast onderhoudswerk moet het kanaal ook worden verdiept.

Voor dit laatste worden in 2018 twee sleephopperzuigers ingezet die circa 6 miljoen kubieke meter zand en slib gaan verwijderen. Verder zet Boskalis een backhoe in om zo'n 500.000 kubieke meter klei en steen te kunnen verwijderen. In de vier daaropvolgende jaren dient circa 5 miljoen kubieke meter zand en slib te worden opgediept, waarvoor een sleephopperzuiger zal worden ingezet. De totale waarde van het contract dat Boskalis in een 50/50 joint venture met het Belgische DEME-concern gaat uitvoeren, bedraagt 110 miljoen euro.

Modulekanaal



In de Kaspische Zee, voor de kust van Kazakstan, heeft Van Oord in ondiep water een groot werk succesvol afgerond. Het betrof het uitbaggeren van het 72 kilometer lange Prorva-kanaal, de belangrijke vaarweg van het vasteland naar het Tengiz olieveld. Het project is in 2014 van start gegaan en is vlak voor de jaarwisseling afgerond. Vanwege de strenge winters ter plaatse kon er alleen van april tot oktober worden gewerkt.

Van Oord heeft hiervoor vier sleephopperzuigers ingezet, waaronder de Ural River en Mangystau, en dertig andere schepen, waaronder sleepboten, crewtenders en surveyvaartuigen. Bijzonder was dat een grote ponton werd omgebouwd tot drijvend dok met schepenlift om onderhouds- en reparatiewerk te kunnen uitvoeren aan de kleinere vaartuigen.

Langs het kanaal waren 32 stortlocaties gesitueerd, waarvan er nu zestien zijn omgevormd tot broedeilanden voor vogels en habitats voor zeehonden. Het uitdiepen van het Prorva-kanaal was nodig om grote modules van platformen bestemd voor het Tengiz olieveld vanaf Prorva aan de kust naar zee te kunnen transporteren. (PAS)