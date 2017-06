Sluisbrug Sint Andries gestremd Facebook

Rijkswaterstaat heeft besloten de brug van sluis Sint Andries tijdelijk niet meer te bedienen. Oorzaak is een opeenvolging van ernstige technische storingen.

Autoverkeer voor de gesloten slagboom van sluis Sint Andries (Foto Rijkswaterstaat)

De sluis wordt nog wel geschut, maar er is een hoogtebeperking omdat de brug gesloten blijft. Hoe lang de stremming gaat duren is niet bekend.

Reden voor de maatregel is een groot aantal storingen aan de brug en de slagbomen voor het wegverkeer. Sinds half mei was het systeem acht keer van slag en kon de brug niet worden bediend of bleven de slagbomen dicht, terwijl die omhoog hadden moeten gaan. Gevolg was dat het wegverkeer op de provinciale weg N322 soms urenlang stilstond. Het Brabants Dagblad meldt zelfs dat boze vrachtwagenchauffeurs enkele dagen geleden het heft in eigen hand namen en de slagbomen losschroefden, zodat ze alsnog over de brug konden rijden. De scheepvaart heeft minder last gehad van de storingen, omdat de brug in veel gevallen juist in de hoogste stand stond.

Rijkswaterstaat meldt donderdagmorgen dat de aard van de problemen op dit moment wordt geanalyseerd. Pas als bekend is wat er mis is, kan er een prognose worden gegeven van de tijd die nodig is om de problemen op te lossen, aldus het persbericht.

Schepen die van de Waal naar de Maas willen (of omgekeerd) en niet onder de gesloten brug door kunnen worden omgeleid via het Maas-Waalkanaal. In tegenstelling tot wat in het Fairway informatiesysteem van Rijkswaterstaat staat is de sluis zelf niet gestremd. Schippers die overwegen toch door sluis Andries te gaan kunnen de sluis bellen voor de actuele doorvaarthoogte. (BO)