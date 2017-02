Planningstool beperkt wachttijd bij bouw nieuwe sluis Terneuzen Facebook

De wachttijden voor de binnenvaart tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom krijgen schippers een informatietool, als vrijwillig hulpmiddel om hun passage van de sluis te plannen.

1 / 1 De ondertekenaars die samen met een planningstool de wachttijden bij sluispassage in Terneuzen willen beperken. (Foto Adri van de Wege) De ondertekenaars die samen met een planningstool de wachttijden bij sluispassage in Terneuzen willen beperken. (Foto Adri van de Wege)

Na zeevaart en sleepboten kan nu ook binnenvaart voormelden

Door Aector Dooms

Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Vlaamse Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat tekenden donderdag 23 februari een overeenkomst. Samen hopen ze met het gebruik van de planningstool wachttijden te beperken.

Samen door Westsluis

Met het verdwijnen van de Middensluis blijven er eind dit jaar nog twee sluizen (West en Oost) over. Het zwaartepunt komt te liggen op de Westsluis, waar de komende vier jaar zeeschepen en binnenvaart samen geschut moeten worden. Ook coasters, die nu nog in de Middensluis kunnen worden geschut, moeten tijdens de bouw de Westsluis passeren.

Zeeschepen en sleepboten maken vanaf 2012 al gebruik van de informatietool. Volgens Rijkswaterstaat tot tevredenheid. ‘Ook de binnenvaart heeft hiervan profijt gehad. Er is sindsdien veertig procent meer binnenvaart in de Westsluis geschut. De planningstool is dus waardevol gebleken.'

Capaciteit benutten

Met een goede planning kan de beschikbare capaciteit beter worden ingezet en weten de schippers vooraf hoe laat ze kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Binnenvaartschippers kiezen zelf of ze hun sluispassage vooraf inplannen of niet. Een binnenvaartschip zal zich ook nog steeds, net zoals nu, per marifoon kunnen aanmelden bij de sluis. Het schip wordt dan ingedeeld op de eerst mogelijke vrije positie.

Nieuwe spelregels

Met de planningstool melden de schippers hun verwachte aankomsttijd in Terneuzen ruim van tevoren. Dat kan al als ze nog in het Hollands Diep of over de Leie varen. De binnenvaart heeft wel met nieuwe spelregels te maken. ‘Het is heel belangrijk dat de afspraken betrouwbaar zijn. Mocht er tijdens het varen iets gebeuren, waardoor er vertraging is, kan men de aankomsttijd tot drie uur van tevoren aanpassen', legde een woordvoerder van Rijkswaterstaat donderdag uit in het bezoekerscentrum Haven Gent.

De aankomsttijd van zeeschepen moet zes uur van tevoren bekend zijn. Mochten de wachttijden oplopen dan wordt er extra capaciteit voor de binnenvaart gereserveerd, zo verzekerde Rijkswaterstaat. De aanschaf van de planningstool is op vrijwillige basis.

Volgens Leny van Toorenburg, hoofd Nautisch Technisch & Infra bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, zal het wennen zijn. 'Dit moet je niet verplicht stellen, want dat werkt niet. Het is nieuw voor de binnenvaart. Het toolsysteem is een optie voor het voorkomen van lange wachttijden. Als ze zien dat het werkt, dan gaan anderen ook meedoen', verwacht ze.

Ligplaatsproblemen

Verder werden in Gent de problemen rond de ligplaatsen (tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis) aangekaart. Rijkswaterstaat voorziet in (tijdelijke) ligplaatsen nabij de Oostsluis, wat voldoende zou moeten zijn. Regiocoördinator Lisette Booij van BLN-Schuttevaer meent dat er nog steeds een tekort aan ligplaatsen is in Terneuzen. Het afgelopen jaar passeerden 50.000 binnenvaartschepen en 8.000 zeeschepen Terneuzen.

Daan Schalck (directeur Havenbedrijf Gent), Jan Lagasse (directeur Zeeland Seaports), Martin Oosse (afdelingshoofd district Zuid Rijkswaterstaat Zee en Delta), Jo van Duynslaeger (secretaris-generaal Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen) en Leny van Toorenburg (Koninklijke BLN-Schuttevaer) ondertekenden de overeenkomst planningstool binnenvaart sluis Terneuzen, die vanaf 1 juli wordt opengesteld voor de binnenvaart. 'De start is nog met de Middensluis. Dan hebben de schippers de tijd om eraan te wennen', merkte Van Toorenburg op. De kosten (200.000 euro)van de informatietool worden gedeeld door het Project Nieuwe Sluis Terneuzen en Rijkswaterstaat.