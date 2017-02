Schuttevaer Premium De Vlaamse Waterweg gaat binnenvaart vooruit helpen Facebook

‘De Vlaamse Waterweg wordt een slagkrachtige vennootschap die de belangrijke waterweg-uitdagingen doelgericht aangaat en klantgerichtheid hoog in het vaandel voert.' Dat zegt ceo ir. Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg, de opvolger van de Vlaamse vaarwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en NV De Scheepvaart.

1 / 1 Ir. Chris Danckaerts, ceo van De Vlaamse Waterweg. (Foto Justin Gleissner) Ir. Chris Danckaerts, ceo van De Vlaamse Waterweg. (Foto Justin Gleissner)

De fusie van beide organisaties moet eind dit jaar zijn afgerond. Tot die tijd blijft W&Z nog als aparte entiteit bestaan. Wel ging gedelegeerd bestuurder ir. Leo Clinckers van W&Z intussen met pensioen. Danckaerts van De Scheepvaart nam zijn taken over.

De nieuwe vennootschap krijgt nagenoeg dezelfde bevoegdheden en taakstellingen als zijn twee voorgangers. De fusie levert volgens Danckaerts echter belangrijke voordelen op voor Vlaanderen en alle belanghebbenden. Vlaanderen krijgt één aanspreekpunt, één vaarwegbeheerder, die verantwoordelijk wordt voor een netwerk van zo'n 1100 kilometer vaarwater, 131 sluizen, 73 stuwen, circa 800 bruggen en een investeringsbudget van 220 miljoen euro per jaar.

Danckaerts: ‘De Vlaamse Waterweg zal circa 1400 medewerkers tellen. Hun enthousiasme en expertise staat borg voor een optimale dienstverlening. De hoofdvestiging bevindt zich in Hasselt, maar de huidige vestigingen in Willebroek, Merelbeke, Antwerpen, Brussel en Mol blijven bestaan.'

Meer per schip

De nieuwe vaarwegbeheerder staat voor een aantal belangrijke uitdagingen, zoals de Seine-Scheldeverbinding en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. ‘We willen met onze waterwegen aan ondernemend Vlaanderen een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden en nog meer ondernemers overtuigen om binnenvaart onderdeel te laten uitmaken van hun logistieke keten. Op die manier moet het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer substantieel stijgen in het belang van de bereikbaarheid van Vlaanderen. Momenteel bedraagt het aandeel van de Belgische binnenvaart in het totale goederentransport 12%. Dat aandeel willen we tegen 2030 tot 20% opkrikken. Om dat te halen is het zaak vaart te zetten achter de uitvoering en voltooiing van de strategische infrastructuurprojecten.'

Zondagsbediening

Het gaat niet alleen om de uitbouw van de vaarweginfrastructuur. De economische functie van de waterweg kan alleen verder vorm krijgen als de toegankelijkheid van de waterweg voor ondernemingen ook wordt gefaciliteerd. Dat behelst onder meer de aanleg van meer watergebonden bedrijventerreinen, met als voorbeeld het Economisch Netwerk Albertkanaal en de voortzetting van het kaaimurenprogramma. Ook vergroening van de binnenvaart is volgens Danckaerts nodig om de economische slagkracht van de sector te versterken.

Chris Danckaerts beaamt dat er nog afwijkende regimes van sluisbediening bestaan op de verschillende waterwegen, maar geeft aan dat het vooral belangrijk is dat het aanbod beantwoordt aan de vraag. Hij verwijst naar de mogelijkheid tot zondagsbediening op het Albertkanaal, waarbij hij niet uitsluit dat een structurele zondagsbediening in de toekomst tot de mogelijkheden kan behoren. (JG)