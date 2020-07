Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: “De sluis der zuchten” Facebook

Schagen 01 juli 2020, 12:33

Op de jaarvergaderingen van de afdeling Noord-Holland probeer ik altijd een opsomming te geven van wat wel en wat niet gelukt is in onze regio. Vele jaren kon ik daarbij putten uit de misstanden die er rond de renovatie van de Wilhelminasluis te Zaandam plaatsvonden. Deze sluis werd door mij op het laatste de “sluis der zuchten” genoemd, want er leek geen eind te komen aan het uitstellen van de werkzaamheden.