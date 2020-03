Schuttevaer Premium Aan de Reis: Het wordt er niet beter op Facebook

Twitter

Email Deventer 25 maart 2020, 11:48

Wat staat ons nog te wachten? Dat vragen schippers zich af, net als alle andere Nederlanders. Er is al maanden weinig werk en het wordt er niet beter op. In Nederland is in de zeehavens weinig te doen. En het coronavirus maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. Het is funest voor grote delen van de handel. Ondanks de goedkope olie, is er ook in de tankvaart weinig werk, want de depots zijn al allemaal gevuld.