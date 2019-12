Schuttevaer Premium Tanker Blue Star weer vlot Facebook

Bergers van Boskalis-dochter Smit Salvage zijn er 10 december in geslaagd de Turkse chemicaliëntanker Blue Star vlot te trekken. De tanker was in de nacht van 22 op 23 november bij Ares in de Spaanse regio Galicië op de rotskust verdaagd.