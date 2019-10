Serveerster riviercruiseschip verdronken in de Rijn bij Bonn Facebook

Twitter

Email BONN [update] 14 oktober 2019, 12:36

Een 25-jarige serveerster van het riviercruiseschip Rhine Princess is donderdagavond 3 oktober op de Rijn bij Bonn te water geraakt. Op 10 oktober werd een stoffelijk overschot aangetroffen bij Düsseldorf dat volgens de politie in Bonn vrijwel zeker van de vermiste vrouw is.

1 / 1 De Rhine Princes. (Foto Rivercruise Line AG) De Rhine Princes. (Foto Rivercruise Line AG)

‘s Avonds om 21:45 uur sloeg de collega, een 42-jarige Indonesiër, alarm toen de eveneens Indonesische serveerster ter hoogte van de Kennedybrug kennelijk overboord was gevallen. Meteen begonnen brandweer, Wasserschutzpolizei en de bemanning van een politiehelikopter een uitgebreide zoekactie op de rivier en langs de oever. Duikers konden vanwege de sterke stroming niet het water in.

De Rhine Princess, een schip met vier passagiersdekken, was onderweg richting Keulen, waar de gasten vrijdag van boord zouden gaan. Aan de passagierssteiger in Bonn stelden politierechercheurs een onderzoek in. Volgens een politiewoordvoerder was er niemand getuige geweest van het overboord raken van de vrouw. De 42-jarige collega verklaarde dat hij een discussie met haar had gehad, waarna zij aan dek was gegaan en in de Rijn terecht kwam.

Alle passagiers verlieten het schip vrijdagmorgen, zwaar onder de indruk van het gebeuren kort voor het einde van de cruise. De Rhine Princess is doorgevaren naar Keulen waar ze als hotelschip voor de beurs Anuga werd afgemeerd. (DvdM)