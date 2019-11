Piraten ontvoeren bemanningsleden Grieks schip Facebook

Piraten hebben maandag 4 november voor de kust van Togo vier bemanningsleden van de Griekse tanker Elka Aristotle ontvoerd. De kaping is tegenover Reuters bevestigd door European Product Carriers Ltd, die het management voert over het schip.

De daders betraden het schip en namen het viertal mee. Daarna zijn ze vertrokken, meldden de autoriteiten van Griekenland en Togo.

De gekidnapte bemanningsleden zijn twee Filipijnen, een Griek en een Georgiër. Bij de aanval werd een bewaker neergeschoten. Hij raakte gewond.

De kidnap kwam twee dagen nadat piraten voor de kust van Benin een Noors schip aanvielen, de bulkcarrier Bonita (58.105 dwt) van rederij J.J. Ugland. Toen werden negen Filipijnse bemanningsleden ontvoerd. Piraten slaan vaker toe in de Golf van Guinee. (ANP/RTR)