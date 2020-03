Schuttevaer Premium Nieuwe bevoorrader marine komt later en wordt duurder Facebook

DEN HELDER 08 maart 2020, 11:37

De nieuwe tanker/bevoorrader Zr.Ms. Den Helder voor de Koninklijke Marine komt twee jaar later in dienst dan gepland en gaat bijna 50 miljoen euro meer kosten. Het contract voor de bouw is woensdag 19 februari in Den Helder aan boord van het logistieke ondersteuningsvaartuig Zr.Ms. Karel Doorman A 833 ondertekend door Defensie en Damen Schelde. Aan de bouw gaan meer dan 100 Nederlandse bedrijven meewerken.