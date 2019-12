Schuttevaer Premium ‘Contant betalen vaartrechten Moezel is onacceptabel’ Facebook

DORDRECHT 17 december 2019, 14:27

De Internationale Afdeling (IA) van Koninklijke BLN-Schuttevaer vindt de afschaffing van de zogenoemde Stundenzettel op de Moezel onacceptabel. Met dit document gaf de rederij of schipper sinds jaar en dat een garantie voor betaling van de vaartrechten. Maar dat kan vanaf 1 januari alleen contant of per creditcard worden afgerekend. Dat maakte de Moezelcommissie eind vorige week bekend, twee weken voor de ingangsdatum.