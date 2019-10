Schuttevaer Premium Vloot kleine schepen krimpt snel Facebook

Twitter

Email Straatsburg 11 oktober 2019, 19:31

Het aantal kleine droge-ladingschepen tot 1000 ton is de afgelopen 12 jaar sterk teruggelopen. Uit cijfers die de CCR in haar marktobservatie over 2018 publiceert blijkt dat het aandeel van schepen tot 1000 ton in de totale vloot sinds 2007 is afgenomen van 54,9% naar 43%.