Klinkenberg naar rechter om verdwijnen ligplaatsen Mainz

Mainz 22 mei 2019, 11:40

De Nederlandse schipper Otto Klinkenberg (ms Vantage) is naar de Duitse rechter gestapt, omdat hij het verdwijnen van ligplaatsen in Mainz wil verhinderen. Klinkenberg is lid van de Europäische Vereinigung der Binnenschiffer (EVdB) en klaagt het havenbedrijf Zollhafen Mainz aan vanwege ‘het hinderen van de binnenvaart’.