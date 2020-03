Schuttevaer Premium KSCC-vieringen op livestream Facebook

Twitter

Email NIJMEGEN 25 maart 2020, 00:04

De eucharistieviering zondag 29 maart aan boord van het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen is te volgen via livestream thuis of aan boord op de computer. Het centrum zelf is vanwege het coronavirus voor bezoekers gesloten.