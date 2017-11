Clip #32 Van Brienenoordbrug gaat niet open voor ‘bruine vloot' Facebook

AMSTERDAM [Update] 26 november 2017, 21:00

In de video Clip #32 ‘Bruine vloot en Van Brienenoordbrug' op Schuttevaer.nl beklaagt Jan Koreneef zich erover dat de Van Brienenoordbrug over de Nieuwe Maas bij Rotterdam niet wordt geopend voor de zeilchartervaart.

Wel bestaat voor deze schepen de mogelijkheid om met zeeschepen door de brug mee te varen. ‘Wat ik een beetje vreemd vind, is dat er gewoon is gesteld: de bruine vloot, daar draaien we geen opening voor', zegt Jan Koreneef, de vader van Richard Koreneef, schipper van de tweemastcharterklipper Sybaris.

‘Ze mogen wel mee als er een zeeschip doorgaat. Nou is het vreemde dat ze spreken van een "bruine vloot", wat geen officiële benaming is. We kennen het allemaal wel, maar het is geen officieel bestaand iets. Daarnaast is het natuurlijk heel vreemd om dat heel definitief te maken. Het zou toch op z'n minst normaal zijn als je zegt: jullie mogen er één keer per dag door, ‘s nachts om 3 uur. Dat is bij meer bruggen zo. Maar totaal niet, varen jullie maar lekker een hele dag om, dat is toch wel een beetje een vreemde oplossing.'

Volgens Koreneef heeft dit als consequentie dat hij via Dordrecht over Spijkenisse moet varen. ‘Een heel rondje, daar doe je ongeveer een dag over. Misschien wel een mooie route, maar als ik uit Amsterdam kom en ik moet naar Rotterdam, dan heb ik niks in Dordrecht te zoeken.'

Discriminerend

Inderdaad staat het zo in de PDF Bedieningstijden op de website Vaarweginformatie.nl: ‘De brug wordt niet afzonderlijk geopend voor zeilschepen en schepen van de bruine vloot.'

We bellen het nevenstaande telefoonnummer dat automatisch doorverwijst naar het nieuwe 088-nummer van de verkeerscentrale Zuidwest-Nederland. Daar heeft men geen antwoord op onze vraag waarom de Van Brienenoordbrug voor zeilschepen en de bruine vloot niet afzonderlijk opengaat.

‘Dat is van hogerhand beslist. Dat is om zo weinig mogelijk de brug open te laten gaan en de kans op storing, denk ik. Hij wordt wel geopend voor transporten en zeevaart. De bedoeling is dat een bruine vloot-schip dan meelift bij zo'n opening.'

Maar is dat beleid niet discriminerend voor de bruine vloot? ‘Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, zo zou je het kunnen stellen.' (HHjr)