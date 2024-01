Cruisetoerisme Aruba met 800.000 passagiers volledig hersteld

Een recordaantal van 817.670 cruisetoeristen kwam in 2023 naar Aruba, tegenover 610.474 in 2022. Volgens de Arubaanse havenautoriteit, Aruba Ports Authority (APA), heeft het cruisetoerisme zich daarmee nagenoeg volledig hersteld van de coronapandemie.

De cijfers zijn een opsteker nadat het toerisme in 2020 en 2021 als gevolg van de virusuitbraak vrijwel volledig was ingestort. Maar vorig jaar pikten de cruisemaatschappijen de draad weer op en deden het eiland weer als vanouds aan.

De APA verwacht dat ook dit jaar records zullen worden gebroken. Het jaar begon wat dat betreft goed met de komst twee nieuwe cruiseschepen, waaronder de recent in de vaart genomen Norwegian Viva van Norwegian Cruise Line (NCL). Het schip uit de superior-klasse bracht ruim 3600 bezoekers naar Aruba.

Met de Oasis of the Seas van Royal Caribbean Cruises kwamen enkele dagen later 6700 passagiers aan land. Dat was voor Aruba een recordaantal voor wat betreft een enkel cruiseschip.

