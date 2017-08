Schuttevaer Premium Met butlerservice de Rijn over Facebook

Twitter

WISMAR 6 augustus 2017, 20:59

Het riviercruiseschip Crystal Bach is donderdag 3 augustus te water gelaten op de MV Werften in Wismar. De Amerikaanse rederij Crystal River Cruises heeft in totaal negen schepen in bestelling bij MV Werften.