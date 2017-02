Schuttevaer Premium Schoener Atlantis vernieuwt tuigage Facebook

Aan boord van de topzeilschoener Atlantis wordt momenteel hard gewerkt aan onderhoud en reparatie van de tuigage. De klus wordt geklaard aan de Dokkade in Harlingen.

De winter is voor de schepen van de historische zeilvloot de periode van onderhoud en reparaties. De binnenzeilvaart heeft daarvoor de hele winter. Maar voor wie de wereldzeeën als vaargebied heeft, zoals de Atlantis, gaat het charteren het hele jaar door, ook buiten het zomerseizoen. Eigenaar The Tall Ship Company heeft dus niet speciaal gewacht op de winter voor deze onderhoudsklus.

Twee mannen verwijderen met een hoogwerker bovenin de masten de stengen en ra's. Op de kade liggen de al gedemonteerde rondhouten netjes naast elkaar in het gelid. Ondertussen vervangt Hilbrand Bruinsma grote stukken staal rondom de bevestigingspunten van de boegspriet. ‘Je kunt er nooit bij tijdens het dagelijkse onderhoud. Daarom wordt het hier na een aantal jaren een enorme roestbende. Nu we toch bezig zijn met de nieuwe boegspriet neem ik dit ook mee.'

Bruinsma is als scheepsbouwer van alle markten thuis. Hij werkt voor vele werven en schippers, maar heel vaak is hij te vinden rond de schepen van zijn broers Jan en Jelle, die met The Tallship Company enkele zeegaande schoeners en een binnenvaartklipper exploiteren.

Bruinsma: ‘We vervangen deze winter alle stengen en de boegspriet. Dat we er nu mee bezig zijn heeft op zich niets te maken met het mastongeluk hier in Harlingen, vorig jaar augustus. Maar zeker voor zeegaande schepen is het belangrijk om aan preventief onderhoud te doen. Veiligheid voor alles, en het oog wil ook wat.' (GvH)