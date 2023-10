Veiligheidsdiscussie laait opnieuw op na Klipperrace

De discussie over de veiligheid van de zeilchartervaart is direct weer opgelaaid na de fikse schade, waaronder een geknikte mast, die 7 oktober ontstond tijdens een onstuimige Klipperrace. Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken.

‘Er was 5 tot 6 Beaufort voorspeld, maar in vlagen was het meer. Veel schepen zijn onderweg gaan reven’, zegt schipper Wamme van der Kuip van de tweemastklipper Avontuur. Hij had er een oud grootzeil op staan, dat al eerder die week scheurtjes was gaan vertonen. ‘Het nieuwe zeil was besteld, ik verwachtte dat dit het niet lang meer zou uithouden. En dat bleek, onderweg naar Medemblik scheurde het. Geen probleem verder, maar de wedstrijd was voor ons toen wel voorbij.’

De Avontuur was niet het enige schip met schade. Veel schippers meldden een erg onstuimige zee, waarin het lastig manoeuvreren was. Voor de wedstrijdleiding aanleiding om de tweede dag af te gelasten.

Mast geknikt

Even voor de Avontuur zeilde de eenmaster Eendracht. Schipper Andi Witzke had gekozen voor de route over Medemblik en Stavoren en rondde net de boei bij Stavoren, toen bij hem de pech toesloeg. Met de westnoordwestenwind in de rug stond het zeil over stuurboord, op weg naar Enkhuizen zou dat bakboord worden, dus moest er worden gegijpt. Dat werd volgens de regelen der kunst voorbereid, maar op het moment dat de manoeuvre werd afgerond ging het toch mis. Op de naastgelegen klipper Willem-Jacob zag opstapper Paul van Ommen het gebeuren: ‘Alles leek volgens het boekje te gaan, het zeil was al gereefd en de gaffel afgepiekt, zodat het zeil rustig kon worden binnengehaald, om vervolgens de bakstag te zetten en het zeil weer uit te vieren. Maar achteraf bleek dat de bakstag toch niet vaststond. Zo kwam de volle winddruk op de mast en die kon dat niet aan.’

De mast knikte in het midden. Hij brak niet, zoals bij een houten mast zou gebeuren, want de mast op de Eendracht is van staal. De top belandde in het water, maar de geknikte helft bleef wel vastzitten, waardoor geen zware onderdelen van grote hoogte op dek vielen. Schipper Witzke wil de pers niet te woord staan. Hij wacht verder onderzoek af en wil alleen kwijt dat zijn schip en tuigage aan alle keuringseisen voldoen.

Sterkteberekening

Branchevereniging BBZ ondernam meteen actie. Er werd een bericht uitgestuurd naar alle leden, met de oproep bij wedstrijden de veiligheid meer voorop te stellen, door niet meer te varen vanaf windkracht 7 en eerder te reven. Ook adviseert de BBZ masten waarvoor een certificaat is afgegeven zonder dat daar een sterkteberekening voor is gemaakt, bij een volgende tuigkeuring te laten doorrekenen. Om maximale zekerheid te hebben.

Dinsdagavond 17 oktober kreeg dat bijval van de ‘Taskforce Veiligheid’, die onlangs door minister Harbers werd ingesteld om de veiligheid in de beroepszeilvaart een extra impuls te geven. De taskforce bestaat uit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de keuringsinstanties en de BBZ. De Klipperrace was het gesprek van de avond. Races verbieden vond men niet aan de orde. Ze vormen een belangrijk element in het varen met erfgoedschepen. Verplicht stellen van sterkteberekeningen voor bestaande masten bleek wel een punt van discussie.

Geen rocket science

Robin Hoekstra van het Bureau Scheepvaart Certificering licht toe: ‘In de wet staat dat stalen masten dezelfde sterkte moeten hebben als houten masten. Voor houten masten bestaan formules om die sterkte te berekenen. Voor stalen masten ook, dat is bepaald geen rocket science. Maar er is wel een periode geweest waarin die metingen niet altijd werden verricht door de keuringsinstantie. Op basis van praktijkervaring werd dan naar zo’n mast of giek gekeken en al of niet een certificaat afgegeven. Schippers kun je dat moeilijk verwijten. Die gingen af op de keurmeester, wisten vaak niet eens dat zo’n sterkteberekening er eigenlijk bij hoorde. En vroegen er dus ook niet naar.’

Van de mast van de Eendracht is bekend dat daar geen sterkteberekening voor is gemaakt toen hij in 1998 nieuw op het schip kwam. En hoewel de verantwoordelijkheid altijd bij de schipper ligt, valt het vooral de keuringsinstantie te verwijten dat die er indertijd geen sterkteberekening bij heeft geleverd. Hoekstra: ‘Overigens zegt dat natuurlijk niets over mogelijke materiaalzwakte. De mast van de Eendracht is in het midden geknikt en het zeil was gereefd, dus daar zou ik in dit geval niet als eerste naar kijken. Er moet eerst onderzoek naar worden verricht, voordat je iets zinnigs over deze schade kunt zeggen.’

Stomme pech

Vooralsnog lijkt het ongeluk, gezien de wijze waarop het plaatsvond, dus eerder het gevolg van stomme pech: een menselijke vergissing. Menselijk falen is nooit helemaal uit te sluiten.

Dat zegt ook schipper Koen Al-Rawi, die met de grote tweemaster Iselmar zaterdag twee zwaarden verspeelde. ‘Stomme pech. Mijn ene zwaard was al een beetje zwak. Ik raakte er de grond mee, het schip zette zich er flink tegenaan, en vervolgens brak het over de kabbellat, waar het tegen de kim steunt. Allemaal te overzien, maar daardoor had ik toch net wat teveel aan mijn hoofd toen ik bij de volgende manoeuvre mijn andere zwaard erin gooide. Opnieuw grond geraakt, en krak. Daar kan ik dus echt alleen mezelf de schuld van geven. Tja, zoiets kan gebeuren.’

Publieke opinie

Al-Rawi is er nogal laconiek over. Hij vaart tenslotte iedere dag. Als professional weet hij maar al te goed dat pech en slijtage altijd op de loer liggen. Dat zo’n opeenstapeling van schadegevallen niet echt vertrouwenwekkend overkomt bij het publiek, snapt hij echter ook. ‘Het is zeker extra vervelend dat juist nu weer sprake is van schade. Zeker die mast van de Eendracht, daar wil iedereen natuurlijk meer van weten. Maar je kunt die dingen niet zomaar op één hoop gooien. In mijn geval heb ik gewoon ondoordacht gehandeld. Stom, maar van een gevaarlijke situatie was gelukkig geen sprake.’

Staal versus hout

De geknikte mast van de Eendracht brengt wel een andere discussie op tafel, die al langer speelt. Na de ongelukken door gebroken masten en gieken klonk op verschillende plaatsen dat alle houten rondhouten maar beter zo snel mogelijk door stalen moeten worden vervangen. Die discussie over staal versus hout is nu weer waar die hoort: bij de voor- en nadelen van de verschillende materialen, zonder er een te verketteren.

Hoekstra: ‘Dat een stalen mast ook kan breken, daar hoorde je niemand over. Maar dat is natuurlijk wel een punt. Aan staal kleven niet alleen maar voordelen. Het kan roesten en slijtage heeft er eerder vat op, bijvoorbeeld onder de hommer, waar door de druk van de gaffel een lastig te detecteren materiaalzwakte kan ontstaan. Staal is geen garantie dat er geen ongelukken meer gebeuren: op de Wilhelmina, waar de giek naar beneden kwam, waren giek en mast beide van staal, maar was er iets heel anders aan de hand.’

Een stuk goedkoper

Hoekstra ziet wel dat er argumenten zijn om voor staal te kiezen, die weinig met de materiaalsterkte te maken hebben. ‘De gevolgen van een mastbreuk zijn bij staal anders: bij een brekende houten mast komt de hele top naar beneden, bij een knikkende mast gaat alles langzaam en als je geluk hebt blijft het bovenste deel aan het onderste vastzitten, zoals bij de Eendracht. Een stalen mast is bovendien aanzienlijk goedkoper dan een van hout.’

Dat laatste argument zal voor veel ondernemers in de beroepszeilvaart ongetwijfeld zwaar meetellen. Voor het varend erfgoed als geheel is het massaal vervangen van hout door staal om veiligheidsredenen echter nog lang niet aan de orde.

