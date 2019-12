Schuttevaer Premium Met drie Skoda’s over de Wolga Facebook

Moskou 28 december 2019, 11:37

Voor wie eens wat anders wil dan een reisje langs de Rijn is er Rusland. In het westelijk deel van de voormalige Sovjet-Unie is veel binnenwater en historie om te ontdekken. Het gebied strekt zich uit van Sint-Petersburg in het noorden tot de Zwarte Zee en Kaspische Zee in het zuiden. Je kunt zelfs vrijwel tot aan de voet de Oeral varen. Verslaggever Bart Oosterveld ging afgelopen zomer met zijn vrouw mee op een van de Russische riviercruiseschepen en voer 11 dagen de Wolga op, van Astrachan naar Moskou, een tocht van 3000 kilometer.