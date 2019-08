Schuttevaer Premium Zeilmaten uit verre landen Facebook

Harlingen 29 augustus 2019, 11:53

Er komt veel internationaal personeel af op de chartersector. Ligt het aan Nederland, de schilderachtige havensteden of aan de karakteristieke zeilvloot? Misschien laten Zwitsers, Polen, Tsjechen en Amerikaanse Belgen zich inderdaad inspireren door de romantische, zeilende vrachtschepen. Het fenomeen ‘bruine vloot’ is tamelijk uniek in de wereld. Alleen al vanuit Harlingen vertrekken wekelijks meer dan 70 schepen met betalende passagiers naar zee. Alleen in Nederland kom je commerciële zeilvaart op deze schaal.