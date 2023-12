MSVA levert hoogwaardige eigen gebouwde casco’s

Scheepswerf en maritiem dienstverlener MSVA in Rotterdam viert dit jaar haar vijf jarig jubileum. ‘We zijn klein begonnen en steeds verder uitgebreid. We zijn nu één van de grootste cascobouwers in Nederland en groeien nog steeds.’

MSVA begon met dienst verlenende werkzaamheden waaronder reparatie en (de)mobilisatie op locatie en later met de bouw van twee secties van een casco. Al snel kwam er een grotere opdracht binnen waaronder de bouw van vijf casco’s van 225 ton per stuk. ‘Dit moest in een periode van twee jaar tijd. We haalden de opdracht binnen de planning.’ Door de succesvolle oplevering kwamen er al snel nieuwe opdrachten binnen en kon het bedrijf verder groeien. ‘We bouwen op dit moment 2 casco’s van bijna 1200 ton. Dat is een koppelverband met een totale lengte van bijna 200 meter. Hiernaast bouwen we nog 2 casco’s waarvan één 360 ton en de andere 170 ton.’

MSVA bedient zowel binnen- als zeevaart. ‘We zien steeds vaker dat onze expertise gevraagd wordt om – steeds vroeger in het proces – mee te denken bij nieuwere concepten in scheepsontwikkeling, van brandstofbesparende rompvorm, tot nieuwere methoden van aandrijving.’

MSVA is gespecialiseerd in complexere schepen met veel huidvorm. ‘Dat aloude vakmanschap beheersen we nog, en goed en snel een strak schip bouwen levert niet alleen esthetisch het mooiste resultaat op, maar ook in operationele kosten.’

Korte levertijden

MSVA biedt korte levertijden. ‘Wij hebben veel vakbekwame mensen in dienst. We hebben een grote ploeg mensen op de werkvloer. Tevens kunnen we snel schakelen.’

Personeel vinden is in deze markt vaak niet gemakkelijk, toch lukt het MSVA om voldoende mensen in de productie te vinden. ‘Goed gekwalificeerde ijzerwerkers en lassers zijn moeilijk om te vinden, maar wij leiden mensen ook zelf op binnen ons bedrijf. We zijn ooit klein begonnen en groeien samen verder. Mensen kunnen een goede carrière maken bij ons. Dat zorgt voor stabiliteit en kwaliteit binnen ons bedrijf.’

Op de werf buiten en in de werkplaats werken nu 50 mensen in eigen dienst. Op kantoor werkt 10 man vast personeel. Daarnaast is er afhankelijk van het werk een flexibele schil van freelancers waarmee gewerkt wordt.

Eigen bouw

De casco’s worden in Nederland gebouwd op de eigen werf. Het bedrfijf heeft een prachtige eigen haven met 320m kade. ‘We leveren hoogwaardige kwaliteit en dat weten onze klanten. We bouwen echt alles zelf.’

Naast de cascobouw voert het bedrijf ook reparaties, refit en conversies uit. ‘Wij krijgen schepen en pontons uit de offshore waar equipment op geïnstalleerd moet worden. Dat voeren wij uit op onze werf met onze eigen vakmensen.’ Het is ook mogelijk dat de vakmensen van MSVA naar de klant toegaan en ter plekke werk uitvoeren. Dat kunnen ook reparaties zijn. Na afloop van de klus kan MSVA ook al het materiaal van het schip of ponton weer demobiliseren.

Kwaliteit

De meeste nieuwe klanten komen binnen door mond-op-mond reclame. ‘We krijgen heel veel opdrachten via-via binnen. De scheepvaartwereld is vrij klein, het lijkt alsof iedereen elkaar kent. Daarom moet je zorgen voor goede kwaliteit. Wanneer je goed werk levert, dan blijft je naam hangen. Wij zijn er trots op dat wij een goede reputatie hebben opgebouwd in de afgelopen vijf jaar.’

MSVA wil de grootste en beste cascobouwer van Nederland worden. ‘We kunnen snel opschalen en veel nieuwe orders aan. Met de enorme ervaring binnen het projectteam zal het niet bij cascobouw blijven. We zijn druk bezig met onze locatie om te kijken hoe we verder kunnen groeien en de capaciteit kunnen uitbreiden.’

Steeds meer casco’s van MSVA varen op de Nederlandse en internationale wateren. ‘Wij zijn trots op ieder schip dat we zien varen waarbij het casco bij ons gebouwd is en hopen in de toekomst nog veel meer schepen te zien van onze hand.’

Voor meer informatie: www.msva-marineservices.com