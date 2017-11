Schipper vermist bij sluis Datteln, zoekactie gestaakt Facebook

Twitter

DATTELN 16 november 2017, 22:26

Boven sluis Datteln (Noord-Duitsland) is in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 november een 49-jarige Duitse schipper van een binnenvaartschip vermist geraakt. Een politiewoordvoerder uitte het vermoeden dat de man overboord is gevallen.

Tijdens de zoekactie werd er in sluis Datteln niet geschut. Aan het eind van de woensdagmiddag, rond 16.30 uur, was de sluis weer in bedrijf. De grote kolk tenminste, want de kleine kolk was al gestremd en verleende donderdag nog steeds geen doorgang.

Aan het einde van de woensdagmiddag werd, volgens een schipper die in de stremming lag, de zoekactie specifiek gericht op de sluis. Duikers uit Dortmund doorzochten de sluis, maar konden de vermiste schipper niet vinden. Toen ook deze specifieke actie op niets uitliep werd besloten het zoeken te staken tot er nieuwe aanknopingspunten zijn. (JL)