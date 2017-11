Schuttevaer Premium Schroefaspanne: tanker maakt water in het gebergte Facebook

Twitter

Email SANKT GOAR 5 november 2017, 20:01

Een opvarige 110 meter tanker is vrijdagmiddag 3 november in de problemen gekomen in het gebergte. Door een defect aan de schroefas liep er water de machinekamer in. Het schip kon niet verder varen.