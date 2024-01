Koning Willem-Alexander tourt langs scheepbouwers Drechtsteden

Hoog bezoek voor scheepvaartbedrijven in de Drechtsteden vanmorgen (25 januari). Het scheepsmotorenbedrijf Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht en scheepswerf Holland Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam werden bezocht door koning Willem-Alexander, waar hij samen met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) rondgeleid werd.

Koning Willem-Alexander kreeg bij Koedood Marine Group een introductie over de regio Drechtsteden, waarna hij achter de schermen mocht kijken bij het bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in scheepsmotoren en verduurzaming van schepen met hybride of elektrische aandrijving.

Tekst gaat verder onder de foto.

De volgende stop was Hardinxveld-Giessendam, waar de koning en de minister een bezoek brachten aan de scheepswerf van Holland Shipyards Group. Ook Kees van der Staaij was daarbij aanwezig. Gisteren werd bekend dat de voormalige SGP-voorman de nieuwe kabinetsgezant Maritieme Maakindustrie is.

Holland Shipyards Group loopt voorop wat betreft het bouwen van innovatieve schepen. De Hardinxveldse scheepsbouwer heeft meerdere elektrisch- en waterstof aangedreven schepen achter zijn naam staan. Zo bouwde Holland Shipyards in 2023 het eerste binnenvaartschip op waterstof en een autonome pont voor de Olympische Spelen in Parijs van deze zomer.