Zes brandweerkorpsen weten felle brand Nesta Shipping Harlingen te beteugelen

Loods in de as

De felle uitslaande brand die dinsdag 23 januari uitbrak in het bedrijfscomplex van Nesta Shipping in Harlingen, heeft een loods compleet in de as gelegd. Dankzij de inzet van zes brandweerkorpsen kon uitbreiding van de brand naar naastgelegen panden worden voorkomen. Over de oorzaak worden een dag later nog geen mededelingen gedaan.