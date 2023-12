Hoogwater grote rivieren houdt aan, Rijkswaterstaat verwacht ‘derde golf’

Rijkswaterstaat voorziet vanaf Kerstmis een derde hoogwatergolf op de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel, meldt het ANP op donderdag. De komende dagen is ook sprake van een verhoogde waterstand, die maandag bij Lobith de piek bereikt. Daarna zakt de waterstand weer wat, om op 24 december waarschijnlijk opnieuw te gaan stijgen, aldus de waterbeheerder. In november was er ook al sprake van een verhoogde waterstand.

Dat het water in de rivieren hoog staat en steeds opnieuw stijgt heeft voornamelijk te maken met de grote hoeveelheid regen die in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland en Zwitserland is gevallen. Daarnaast smelt sneeuw die al is gevallen door hogere temperaturen. In Nederland is de bodem totaal verzadigd door de vele regen. Regenwater zakt niet meer weg en moet door waterschappen afgevoerd worden via de rivieren.

Het rivierwater komt tot en met maandag wat minder hoog te staan dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte, maar wel hoger dan in november het geval was. Waterschap Vallei en Veluwe laat sinds donderdag de polder Hoenwaard bij Hattem langs de IJssel vollopen om water weg te werken en schade aan de kade te voorkomen.

Dijken ingepakt, kade leeggeruimd

Waterschap Rijn en IJssel heeft zandzakken langs de IJsselkade in Zutphen gelegd. De dijk daar is pas vernieuwd en nog niet stevig genoeg. Bij het vorige hoogwater werd de dijk al ingepakt met speciaal waterwerend textiel. Dat laatste is ook gedaan met de Lekdijk bij Lopik, die ook nog niet sterk genoeg is. De lage Rijnkade in Arnhem is weer leeggeruimd, omdat die onder water gaat lopen. Dat gebeurt waarschijnlijk ook met de kades in Nijmegen en Tiel. Waterschappen laten inspecteurs extra rondes langs de dijken doen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te merken.

