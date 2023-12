Scheepsmakelaardij Concordia Damen op volle kracht verder als PC Shipbrokers

PC staat voor Paul Cornet, Paul Challenger of Paul Concordia, hij zal onder verschillende namen bekend zijn in de markt. Hij is de directeur van de gerenommeerde scheepsmakelaardij in Werkendam.

Het bedrijf heeft in de voorbije jaren een stevige groei beleefd. Om de makelaardijtak de komende jaren de ruimte te bieden verder uit te breiden, heeft het management van Concordia Damen besloten deze te verzelfstandigen en over te dragen aan Paul Cornet. Hij is een bekend gezicht in de maritieme wereld en is al lang betrokken bij de scheepsmakelaardij van Concordia Damen.

Persoonlijke benadering

Over werk heeft de makelaardij de voorbije jaren niet te klagen gehad. Een kleine tien jaar geleden zat het bedrijf nog op 20 deals die werden begeleid, in 2022 was dat aantal verviervoudigd. Cornet zegt dat de groei alles te maken heeft met de persoonlijke benadering en het maatwerk van hem en zijn medewerkers bij het aan- en verkoopproces van binnenvaartschepen.

Die aanpak willen Paul Cornet en zijn vijf collega’s de komende jaren voortzetten, met verdere groei als doel. ‘We doen leuk mee in de makelaardij’, zegt hij. ‘Onze ambitie is een groter deel van de tweedehandsmarkt naar ons toe te trekken, zonder daarbij het persoonlijke aspect te vergeten.’

Elk schip is te verkopen

Vooral in de markt van drogeladingschepen heeft PC Shipbrokers een bijzonder sterke positie in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Iets dat de onderneming ook ambieert in bijvoorbeeld de beun- en tankvaart, waar Cornet zegt nog veel potentie te zien. Dat geldt overigens ook voor Frankrijk als nog redelijk onontgonnen marktgebied.

De markt is overigens momenteel wel aan het veranderen, vooral onder invloed van de hogere rente. Die zet een rem op de koopmogelijkheden, terwijl er veel schepen beschikbaar zijn. Maar juist in deze omstandigheden kan PC Shipbrokers veel betekenen voor zowel de koper als een verkoper, betoogt Cornet.

Met zoveel aanbod is de markt ook weer niet ongunstig, want er is wat te kiezen, zegt hij. Momenteel heeft PC Shipbrokers 135 schepen online staan en 50 in de stille verkoop.

Cornet: ‘In deze markt komt het er erg op aan een schip goed te presenteren, onder meer door dronefoto’s te gebruiken, maar vooral door er een eerlijk verhaal over te vertellen, zowel naar de koper als de verkoper. Wij willen ten allen tijde transparant zijn over alle aspecten van het schip en dan moet de markt verder zijn werk doen. Uiteindelijk is elk schip te verkopen.’

Bestevaer Capital Funding

Een belangrijk instrument dat Cornet en zijn collega’s inzetten om de koop of verkoop van een schip dichterbij te brengen, is het financieringsfonds Bestevaer Capital Funding.

‘Vaak denkt een schipper dat een koop voor hem niet is weggelegd, maar met het fonds kunnen we die toch vaak mogelijk maken. Wat niet financierbaar is bij een bank, kunnen we vaak met een tweede hypotheekhouderschap toch realiseren’. Mede door het huidige bankenbeleid zijn we marktconform in rentepercentages.

Dat dit alles onder een nieuwe naam gebeurt zal volgens Cornet een verfrissende impuls geven aan de activiteiten van de scheepsmakelaardij: ‘We willen ons beeldmerk goed neerzetten, innovatief te werk gaan en we verwachten dat de mensen weten waar we voor staan.’

Voor meer informatie: www.concordiadamen.com